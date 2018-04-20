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Военным инспекторам позволят выписывать штрафы
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    Военным инспекторам позволят выписывать штрафы

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    Военным инспекторам позволят выписывать штрафы

    Москва, 20 апреля. Минобороны России разработало регламент работы Военной автомобильной инспекции (ВАИ), который наделит сотрудников ведомства полномочиями штрафовать водителей Росгвардии, Вооруженных сил и других структур. Об этом сообщают «Известия».

    По данным издания, сотрудники ВАИ смогут составлять протоколы о правонарушениях, проводить медосвидетельствование на месте и изымать документы. Также им разрешат применять штатное оружие и спецсредства при задержании нарушителей. 

    Во время исполнения обязанностей, сотрудник ВАИ должен будет носить форму и нагрудный знак с указанной на нем фамилией. Также военных автоинспекторов обяжут иметь при себе служебное удостоверение. Дежурные автомобили оснастят позволяющими вести видеозапись регистраторами.

    В настоящее время проект регламента проходит межведомственные согласования. Ожидается, что документ вступит в силу уже в мае текущего года.

    Автор: Виталий Малясев
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