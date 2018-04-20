Военным инспекторам позволят выписывать штрафы

Москва, 20 апреля. Минобороны России разработало регламент работы Военной автомобильной инспекции (ВАИ), который наделит сотрудников ведомства полномочиями штрафовать водителей Росгвардии, Вооруженных сил и других структур. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, сотрудники ВАИ смогут составлять протоколы о правонарушениях, проводить медосвидетельствование на месте и изымать документы. Также им разрешат применять штатное оружие и спецсредства при задержании нарушителей.

Во время исполнения обязанностей, сотрудник ВАИ должен будет носить форму и нагрудный знак с указанной на нем фамилией. Также военных автоинспекторов обяжут иметь при себе служебное удостоверение. Дежурные автомобили оснастят позволяющими вести видеозапись регистраторами.

В настоящее время проект регламента проходит межведомственные согласования. Ожидается, что документ вступит в силу уже в мае текущего года.