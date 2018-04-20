Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 77 снарядов

Луганск, 20 апреля. Украинские силовики за сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции в Луганской народной республике. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня. Они применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП-1, автоматические гранатометы станковые и стрелковое оружие. Как добавили в ведомстве, под огонь попали районы населенных пунктов Калиново и Пришиб.

Всего Народная милиция насчитала 77 снарядов. Напомним, в Донбассе 30 марта вступило в силу «пасхальное перемирие», инициированной главой ДНР Александром Захарченко.