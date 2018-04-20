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Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 77 снарядов
Политика
Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии
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    Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 77 снарядов

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    Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 77 снарядов

    Луганск, 20 апреля. Украинские силовики за сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции в Луганской народной республике. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    Отмечается, что ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня. Они применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП-1, автоматические гранатометы станковые и стрелковое оружие. Как добавили в ведомстве, под огонь попали районы населенных пунктов Калиново и Пришиб.

    Всего Народная милиция насчитала 77 снарядов. Напомним, в Донбассе 30 марта вступило в силу «пасхальное перемирие», инициированной главой ДНР Александром Захарченко.

    Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 77 снарядов

    Автор: Анна Иванова
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