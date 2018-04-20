Центр Москвы перекроют из-за подготовки к Параду Победы

Москва, 20 апреля. Центр Москвы ждут традиционные для конца апреля – начала мая перекрытия дорог, связанные с подготовкой к Параду Победы.

Как сообщает «Газета.ru», сегодня с восьми вечера и до часу ночи уже субботы перекроют участок Минского шоссе до Рублевского шоссе, улицы Осеннюю, Крылатскую, Нижние Мневники.

Участки Тверской и Моховой улиц, а также Охотного Ряда будут перекрыты вечером 23 и 26 апреля, с семи утра воскресенья шестого мая из-за репетиций парада Победы. В День Победы перекрытие начнется с шести утра.

Как сообщили московские власти, водителям рекомендуют планировать свой маршрут с учетом перекрытия дорог. А лучше, конечно по возможности пользоваться общественным транспортом.