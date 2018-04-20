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Новые атомные подлодки «Борей» заменят в ТОФ на «Кальмаров»
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    Новые атомные подлодки «Борей» заменят в ТОФ на «Кальмаров»

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    Новые атомные подлодки «Борей» заменят в ТОФ на «Кальмаров»

    Москва, 20 апреля. Основными носителями межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в составе Тихоокеанского флота станут атомные подводные лодки проекта «Борей», которые заменят АПЛ проекта «Кальмар». Об этом со ссылкой на Главкомат ВМФ сообщают «Известия».

    По данным издания, уже принято принципиальное решение о замене подводных лодок проекта «Кальмар» субмаринами проекта 955 «Борей». К 2020 году планируется списать два из трех «Кальмаров» — «Георгий Победоносец» и «Подольск». Взамен в ряды ТОФ встанут две субмарины проекта «Борей».

    Сообщается, что в настоящее время АПЛ «Кальмар» остаются только в ТОФ. Субмарины оснащены 16 жидкостными ракетами Р-29Р. Новые атомные подводные лодки проекта 955 «Борей» вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

    Автор: Виталий Малясев
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