Новые атомные подлодки «Борей» заменят в ТОФ на «Кальмаров»

Москва, 20 апреля. Основными носителями межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в составе Тихоокеанского флота станут атомные подводные лодки проекта «Борей», которые заменят АПЛ проекта «Кальмар». Об этом со ссылкой на Главкомат ВМФ сообщают «Известия».

По данным издания, уже принято принципиальное решение о замене подводных лодок проекта «Кальмар» субмаринами проекта 955 «Борей». К 2020 году планируется списать два из трех «Кальмаров» — «Георгий Победоносец» и «Подольск». Взамен в ряды ТОФ встанут две субмарины проекта «Борей».

Сообщается, что в настоящее время АПЛ «Кальмар» остаются только в ТОФ. Субмарины оснащены 16 жидкостными ракетами Р-29Р. Новые атомные подводные лодки проекта 955 «Борей» вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».