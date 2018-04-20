Самого пожилого американского осужденного казнили в Алабаме

Вашингтон, 20 апреля. В штате Алабама Соединенных Штатов Америки казнили самого старого осужденного Уолтера Муди. Ему было 83 года.

Как пишет Associated Press, до него самым старейшим приговоренным к высшей мере наказания был 77 летний Джoн Hикcoн из Mиccиcипи. Его казнь состоялась в 2005 году.

Как пишет издание, Муди в 1989 году был признан виновным в рассылке бомб, после взрыва которых погибли судья Роберт Вэнс и адвокат по гражданским правам Роберт Робинсон. При этом выяснилось, что убийство адвоката мужчина совершил, чтобы запутать следствие. Свою вину Муди не признал.