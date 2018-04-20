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Самого пожилого американского осужденного казнили в Алабаме
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    Самого пожилого американского осужденного казнили в Алабаме

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    Самого пожилого американского осужденного казнили в Алабаме

    Вашингтон, 20 апреля. В штате Алабама Соединенных Штатов Америки казнили самого старого осужденного Уолтера Муди. Ему было 83 года.

    Как пишет Associated Press, до него самым старейшим приговоренным к высшей мере наказания был 77 летний Джoн Hикcoн из Mиccиcипи. Его казнь состоялась в 2005 году.

    Как пишет издание, Муди в 1989 году был признан виновным в рассылке бомб, после взрыва которых погибли судья Роберт Вэнс и адвокат по гражданским правам Роберт Робинсон. При этом выяснилось, что убийство адвоката мужчина совершил, чтобы запутать следствие. Свою вину Муди не признал.

    Самого пожилого американского осужденного казнили в Алабаме

    Автор: Анна Иванова
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