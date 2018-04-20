Роспотребнадзор выявил 591 случай завышения цен в гостиницах в городах ЧМ-2018

Москва, 20 апреля. Роспотребнадзор заявил о выявлении 591 случая завышения цен в гостиницах перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в 135 случаях у гостиниц отсутствовало свидетельство о прохождении квалификации. Специалисты проверили 14 тысяч объектов, оказывающих гостиничные услуги в населенных пунктах, где пройдут матчи ЧМ-2018. Они выявили 591 случай нарушения цен, и и 135 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

В ведомстве добавили, что составили в общей сложности 1558 дел об административных правонарушениях, в суд поданы 175 исков.