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Роспотребнадзор выявил 591 случай завышения цен в гостиницах в городах ЧМ-2018
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    Роспотребнадзор выявил 591 случай завышения цен в гостиницах в городах ЧМ-2018

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    Роспотребнадзор выявил 591 случай завышения цен в гостиницах в городах ЧМ-2018

    Москва, 20 апреля. Роспотребнадзор заявил о выявлении 591 случая завышения цен в гостиницах перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, об этом говорится на сайте ведомства.

    Отмечается, что в 135 случаях у гостиниц отсутствовало свидетельство о прохождении квалификации. Специалисты проверили 14 тысяч объектов, оказывающих гостиничные услуги в населенных пунктах, где пройдут матчи ЧМ-2018. Они выявили 591 случай нарушения цен, и и 135 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

    В ведомстве добавили, что составили в общей сложности 1558 дел об административных правонарушениях, в суд поданы 175 исков.

    Роспотребнадзор выявил 591 случай завышения цен в гостиницах в городах ЧМ-2018

    Автор: Анна Иванова
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