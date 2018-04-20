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Жители России смогут подать заявление в ЗАГС за год до свадьбы
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    Жители России смогут подать заявление в ЗАГС за год до свадьбы

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    Жители России смогут подать заявление в ЗАГС за год до свадьбы

    Москва, 20 апреля. Россияне получать возможность подать заявление в ЗАГС за год до даты планируемой свадьбы.

    Как сообщают «Известия», соответствующий законопроект был подготовлен в недрах федерального министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

    Сейчас же граждане могут подавать заявление на регистрацию брака за месяц или максимум за полгода до даты торжественного события. Это очень неудобно – считают эксперты, притом – как самим россиянам, так и ЗАГСам.

    «Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака», — говорится к пояснительной записке к документу.

    Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства намерен поддержать документ, следует из повестки его заседания 23 апреля.

    Автор: Константин Терехов
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