Жители России смогут подать заявление в ЗАГС за год до свадьбы

Москва, 20 апреля. Россияне получать возможность подать заявление в ЗАГС за год до даты планируемой свадьбы.

Как сообщают «Известия», соответствующий законопроект был подготовлен в недрах федерального министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Сейчас же граждане могут подавать заявление на регистрацию брака за месяц или максимум за полгода до даты торжественного события. Это очень неудобно – считают эксперты, притом – как самим россиянам, так и ЗАГСам.

«Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака», — говорится к пояснительной записке к документу.

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства намерен поддержать документ, следует из повестки его заседания 23 апреля.