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Большинство грантов в России получили молодые ученые
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    Большинство грантов в России получили молодые ученые

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    Большинство грантов в России получили молодые ученые

    Москва, 20 апреля. В 2017 году 27% грантов, выданных Российским научным фондом, достались руководителям проектов, не достигшим 36 лет.

    Как пишет газета «Известия», в 2017 году этот показатель достигал 5%. При этом 65% исследователей, получающих гранты Российского научного фонда, не достигли 40 лет. Эксперты объяснили такую тенденцию стартом президентской программы, предусматривающей поддержку молодых российских ученых.

    В рамках проекта до 2023 года молодым исследователям планируют выделить деньги на работу в сумме 58,5 миллиарда рублей. Как считают эксперты, это будет способствовать формированию сильного сообщества молодых исследователей.

    Большинство грантов в России получили молодые ученые

    Автор: Анна Иванова
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