Большинство грантов в России получили молодые ученые

Москва, 20 апреля. В 2017 году 27% грантов, выданных Российским научным фондом, достались руководителям проектов, не достигшим 36 лет.

Как пишет газета «Известия», в 2017 году этот показатель достигал 5%. При этом 65% исследователей, получающих гранты Российского научного фонда, не достигли 40 лет. Эксперты объяснили такую тенденцию стартом президентской программы, предусматривающей поддержку молодых российских ученых.

В рамках проекта до 2023 года молодым исследователям планируют выделить деньги на работу в сумме 58,5 миллиарда рублей. Как считают эксперты, это будет способствовать формированию сильного сообщества молодых исследователей.