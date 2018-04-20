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Великобритания не договорилась с Евросоюзом о границе с Ирландией
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    Великобритания не договорилась с Евросоюзом о границе с Ирландией

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    Великобритания не договорилась с Евросоюзом о границе с Ирландией

    Лондон, 20 апреля. Брюссель не поддержал предложение главы британского правительства Терезы Мэй о способах избежать ужесточения контроля на границе Великобритании с Ирландией. Об этом со ссылкой на дипломатические круги в Евросоюзе сообщает Daily Telegraph.

    По данным издания, делегация от ЕС раскритиковала предложения британского премьер-министра во время встречи с главным переговорщиком от Великобритании Олли Роббинсом. Источник газеты уточнил, что возражения были экспертными и подробными.

    «Стало ясно, что ни одна из опций Британии по таможенному союзу не сработает», — отметил собеседник издания.

    Напомним, Великобритания должна выйти из Евросоюза к концу 2019 года. В марте глава Совета Европы Дональд Туск заявил, что Евросоюз не будет вести с Британией переговоров о торговле после Brexit, пока не решится вопрос о границе с Ирландией, сообщила Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
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