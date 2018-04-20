Министр экономического развития России больше не сможет получать подарки
Москва, 20 апреля. Глава Минэкономразвития России, коим сейчас является Максим Орешкин, не сможет получать подарки.
Как сообщают «Известия», максимум, на что может рассчитывать глава министерства экономического развития, так на блокноты и ручки, которые раздают на официальных мероприятиях
В новом приказе министерства говорится, что чиновники ведомства за границей должны будут отправлять все полученные подарки дипломатической почтой в Москву. После этого в течение трех месяцев будет проведена их оценка.
В том случае, если презент окажется дороже трех тысяч рублей, он будет продан или передан благотворительной организации. При этом глава ведомства лишается права получать подарки независимо от их стоимости.
К слову, ужесточение правил получения презентов сотрудниками Минэкономразвития происходит на фоне приговора бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.