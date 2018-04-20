В Приморье поддержали идею создания стоячих мест в самолетах

Владивосток, 20 апреля. Идея итальянцев о создании в самолетах стоячих мест нашла поддержку в Приморском крае.

Как сообщает Deita.ru, сотрудник одной из российских авиакомпаний Виктор Сарычев назвал идею с вертикальными сидениями вполне реализуемой, но только в рамках полетов на очень короткие расстояния.

«У нас в Приморье уже есть лоукостеры, которые летают, например, из Владивостока в Дальнегорск и обратно. Полет длится полтора часа и в исключительных случаях допускается продажа стоячих мест на такие рейсы», — заявил Сарычев.

По словам сотрудника неназванной авиакомпании, на таких «коротких» рейсах, конечно, нет специальных устройств — просто стоишь, как в обычном автобусе и держишься за поручень.

«Если новый проект будет одобрен международными организациями по безопасности, то было бы интересно ввести их на такие полеты. Как-никак, а пассажирам будет лететь удобнее с их помощью», — резюмировал Виктор Сарычев.

Напомним, что новое поколение «стоячих мест» для пассажиров авиалайнеров представила итальянская компания Aviainteriors Group на международной выставке 2018 Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.