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Нетаньяху рассказал о готовности шести государств перенести посольства в Иерусалим
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    Нетаньяху рассказал о готовности шести государств перенести посольства в Иерусалим

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    Нетаньяху рассказал о готовности шести государств перенести посольства в Иерусалим

    Тель-Авив, 20 апреля. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил о готовности еще шести государств перенести свои посольства в Иерусалим. Об этом сообщает Times of Israel.

    Нетаньяху сделал заявление, выступая перед иностранными дипломатами на мероприятии ко Дню независимости Израиля.

    «Я рад сообщить, что по крайней мере шесть стран серьезно говорили с нами о перемещении их посольств в Иерусалим. Спасибо Гватемале, что сделала это. Теперь по вашим стопам пойдут другие», — заявил премьер-министр Израиля.

    Биньямин Нетаньяху не уточнил, какие именно государства обсуждали с израильскими властями вопрос о переносе посольств в Иерусалим.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что правительство Гватемалы планирует перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим. Позже стало известно, что латиноамериканская страна перенесет посольство в Иерусалим в мае практически одновременно с США.

    Автор: Виталий Малясев
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