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Сенат США назначил нового руководителя NASA
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    Сенат США назначил нового руководителя NASA

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    Сенат США назначил нового руководителя NASA

    Вашингтон, 20 апреля. Джеймс Брайденстайн был назначен американским сенатом новым директором NASA.

    Как сообщает «Газета.ru», за кандидатуру Брайденстайна, которого хозяин Белого дома Дональд Трамп предложил на этот пост еще в сентябре прошлого года, проголосовали 50 сенаторов, при этом против были 49 человек.

    «Я очень признателен, что мне выпала такая возможность, и я благодарю президента и вице-президента за их доверие. Я с нетерпением жду возможности работать с выдающейся командой NASA», — заявил после назначения Брайденстайн.

    Добавим, что Джеймсу Брайденстайну — 42 года, мужчина начинал карьеру в качестве военного летчика резерва ВМС США, затем возглавлял музей авиации в штате Оклахома.

    Автор: Константин Терехов
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