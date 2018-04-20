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Регионам России могут разрешить делиться друг с другом донорской кровью
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    Регионам России могут разрешить делиться друг с другом донорской кровью

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    Регионам России могут разрешить делиться друг с другом донорской кровью

    Москва, 20 апреля. Субъектам Российской Федерации могут разрешить делиться друг с другом донорской кровью.

    Об этом в отмечаемый сегодня в стране День донора пишет «Парламентская газета», акцентируя внимание на том, что сейчас такое межрегиональное взаимодействие невозможно из-за «дыр» в законодательстве.

    «Например, фактически невозможно передавать запасы крови между организациями Службы крови, которые получают финансирование из разных источников — федерального Центра или бюджетов каждого из субъектов», — пишет издание.

    Особенно подобное заметно в регионах РФ — если в одной области произошло, например, крупное ДТП, туда нельзя привезти кровь из соседнего региона, хотя это может быть ближе, чем везти ее со станции, находящейся на другом конце собственного субъекта.

    «Мы разрабатываем концепцию создания межрегиональных центров, в том числе высококвалифицированной медицинской помощи», — заявил изданию председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

    Как считает парламентарий, когда будет решена эта задача, Служба крови тоже сможет действовать на межрегиональном уровне. Но это пока только идея, подчеркнул депутат, а межведомственное взаимодействие между станциями нужно наладить уже сейчас.

    Автор: Константин Терехов
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