СБУ рассказала, как боевики ИГИЛ получали украинские паспорта

Киев, 20 апреля. Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку, которая выдавала поддельные украинские паспорта членам террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ). Об этом заявил глава СБУ Виктор Кононенко.

«СБУ прекращена деятельность группы, которая специализировалась на легализации на территории Украины иностранных граждан со стран повышенной террористической угрозы, в том числе установленных членов террористической организации ИГИЛ», — сообщил Кононенко.

Сообщается, что преступная группа скупала украинские паспорта в Крыму и подделывала их под конкретного клиента. На территории Украины на основании подделанного документа изготавливался настоящий паспорт, который использовался для выезда за границу.

СБУ установили четырех человек, которые причастны к преступной схеме. Трое из них сотрудничают с следственными органами. Четвертый подозреваемый скрывается в Крыму. Правоохранительные органы также выявили лабораторию, в которой подделывались документы, изъяли восемь дата-штампов о пересечении границ Евросоюза, четыре штампа государственной миграционной службы Украины, 32 справки о взятии на учет переселенцев, 15 виз арабских государств и десять миграционных карт одной из стран СНГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.