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«Нафтогаз» предложил поднять цену газа для украинцев на 65% — СМИ
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    «Нафтогаз» предложил поднять цену газа для украинцев на 65% — СМИ

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    «Нафтогаз» предложил поднять цену газа для украинцев на 65% — СМИ

    Киев, 20 апреля. «Нафтогаз» внес в правительство предложение об увеличение цены газа для населения Украины на 60-65%.

    Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные, опубликованные агентством «Украинские новости». Как считают эксперты компании, назрела необходимость о введение в стране двух тарифов на голубое топливо.

    «Действующая цена в 6960 гривен за тысячу кубометров будет распространяться на социальную норму потребления газа, а все, что выше нормы, будет стоить на 60–65% дороже», — приводят детали предложения украинские репортеры. 

    Проще говоря, уже с июня 2018 года цена газа сверх социальной нормы может вырасти до 11 тысяч гривен, а с октября текущего года – почти до 11,5 тысяч гривен за одну тысячу кубометров.

    Впрочем, это еще не все нововведения, предложенные «Нафтогазом». При значительном поднятии цен на голубое топливо сверх социальной нормы, эта самая норма должна быть уменьшена на 15%.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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