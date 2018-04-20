Меню
Весь мир
Неизвестный застрелил двух полицейских во Флориде
Технологии
Эксперты рассказали о новом способе кражи данных с iPhone
Следующая новость
Загрузка...

    Неизвестный застрелил двух полицейских во Флориде

    86

    Неизвестный застрелил двух полицейских во Флориде

    Вашингтон, 20 апреля. В городе Трентон (штат Флорида) в четверг застрелены два помощника шерифа округа Гилкрист. Об этом в соцсети Facebook сообщает управление шерифа округа Холмс.

    По данным СМИ, нападение произошло, когда убитые зашли в ресторан. Нападавший открыл огонь по стражам порядка с улицы через окна заведения. От полученных ранений оба помощника шерифа скончались. Злоумышленник также был найден мертвым, его личность пока не разглашается.

    Сообщается, что нападение на служителей закона, предположительно, было спланировано заранее. Но мотивы нападавшего не уточняются.

    Соболезнования родным погибших помощников шерифа уже выразил президент США Дональд Трамп, сообщает Газета.ru.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    21:46   19 Апреля 2018
    2764
    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    21:18   19 Апреля 2018
    8423
    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    20:15   19 Апреля 2018
    932
    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    17:46   19 Апреля 2018
    1048