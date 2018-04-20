Неизвестный застрелил двух полицейских во Флориде

Вашингтон, 20 апреля. В городе Трентон (штат Флорида) в четверг застрелены два помощника шерифа округа Гилкрист. Об этом в соцсети Facebook сообщает управление шерифа округа Холмс.

По данным СМИ, нападение произошло, когда убитые зашли в ресторан. Нападавший открыл огонь по стражам порядка с улицы через окна заведения. От полученных ранений оба помощника шерифа скончались. Злоумышленник также был найден мертвым, его личность пока не разглашается.

Сообщается, что нападение на служителей закона, предположительно, было спланировано заранее. Но мотивы нападавшего не уточняются.

Соболезнования родным погибших помощников шерифа уже выразил президент США Дональд Трамп, сообщает Газета.ru.