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Донбасс: постпред РФ при ОБСЕ обвинил Киев в срыве «пасхального» перемирия
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    Донбасс: постпред РФ при ОБСЕ обвинил Киев в срыве «пасхального» перемирия

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    Донбасс: постпред РФ при ОБСЕ обвинил Киев в срыве «пасхального» перемирия

    Донецк (ДНР), 20 апреля. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что украинские силовики, по сути, сорвали «пасхальное» перемирие.

    «Киев делает вид, будто минские договоренности не касаются Украины. Если западные страны реально хотят мира на Украине, то в их силах использовать имеющееся значительное влияние», — заявил дипломат РИА Новости.

    Кроме того, Лукашевич напомнил, что в конце марта лидеры стран «нормандского формата», в том числе и Порошенко, подчеркивали важность строгого соблюдения перемирия, подтвердив приверженность осуществлению договоренностей.

    Как напоминает «Газета.ru», с момента подписания минских соглашений в феврале 2015 года попытки установить «режим тишины» предпринимались около 20 раз. 30 марта 2018 года было объявлено о «пасхальном перемирии».

    Автор: Константин Терехов
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