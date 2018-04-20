Ялта, 20 апреля. Экономическое развитие Крыма началось после воссоединения с Россией, когда полуостров находился в составе Украины, роскошью поражали только дома украинских чиновников и олигархов. Об этом в интервью РИА Новости заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Поражали своей роскошью лишь дома украинских чиновников и олигархов, которые строились на крымском побережье. Сейчас эти прекрасные дворцы пустуют», — заявила Поклонская.

Депутат отметила, что после воссоединения с Россией в Крыму построен новый терминал, мост, строятся дороги, восстанавливаются дворцы, храмы и объекты культурного наследия. Поклонская подчеркнула, что это видят туристы, в том числе приезжающие из-за рубежа.

Напомним, воссоединение Крымского полуострова с Россией произошло по результатам прошедшего в марте 2014 года референдума. За вхождение в состав РФ высказались 96,77% жителей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Местные власти решили провести на полуострове плебисцит после того, как на Украине произошел государственный переворот.