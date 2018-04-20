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Зариф рассказал о последствиях для США в случае отказа от ядерной сделки
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    Зариф рассказал о последствиях для США в случае отказа от ядерной сделки

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    Зариф рассказал о последствиях для США в случае отказа от ядерной сделки

    Нью-Йорк, 20 апреля. Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф рассказал о последствиях для США в случае отказа от ядерной сделки.

    Как передает РИА Новости, ссылаясь на агентство IRNA, если такое произойдет, то Иран будет действовать, исходя из своих интересов, что даст ему право на применение одной из мер в рамках заключенного соглашения и за его пределами.

    «Определенно, меры, которые примет Исламская республика, и реакция международного сообщества будут очень неприятны для американцев», — резюмировал министр иностранных дел Ирана.

    Напомним, что Вашингтон пригрозил выйти из достигнутых в июле 2015 года соглашений, именуемых, как «ядерная сделка», в случае если «европейские партнеры не станут работать над исправлениями ее недостатков».

    Автор: Константин Терехов
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