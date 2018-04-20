Стабильность нищеты: политолог подвел итоги двух лет премьерства Гройсмана

Киев, 20 апреля. Политолог Кирилл Молчанов подвел итоги двухлетнего нахождения на посту премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Как передает «ПолитНавигатор», заявления на тему эксперт озвучил в Киеве на специально собранной пресс-конференции. Если кратко, то два года Гройсмана в должности Молчанов охарактеризовал, как «стабильность нищеты».

«Да, наверное, на фоне правительства Яценюка Гройсман каким-то образом стабилизировал экономику, и даже есть какой-то незначительный рост. Но, по факту, это выглядит как стабильность нищеты», — это уже более развернутая фраза политолога.

«Все минимальные поднятия «съела» инфляция. Правительство отменило госрегулирование цен на социально значимые группы товаров. Идет колоссальный рост цен на продукты питания», — в деталях пояснил свою позицию Молчанов.

Как считает эксперт, если и есть рост благосостояния, то она «разве что в номинальных показателях, но не в реальных». Политолог высказал свою точку зрения и о самопиаре украинских политических деятелях, назвав его топорным.