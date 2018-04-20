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Поклонская назвала «макулатурой» возбужденное против нее на Украине уголовное дело
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    Поклонская назвала «макулатурой» возбужденное против нее на Украине уголовное дело

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    Поклонская назвала «макулатурой» возбужденное против нее на Украине уголовное дело

    Ялта, 20 апреля. Депутат ГД Наталья Поклонская назвал «макулатурой» возбужденное против нее на Украине уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

    Украинские следственные органы подозревают Наталью Поклонскую, главу Крыма Сергея Аксенова и главу крымского парламента Владимира Константинова в посягательстве на неприкосновенность и территориальную целостность страны, госизмене и других преступлениях. Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование уголовного дела в отношении Поклонской.

    «Они там все в тайне делают, и насколько мне известно из открытых источников, сейчас происходит ознакомление с материалами уголовного дела, но ко мне почему-то так и не приехали следователи и не показали эти материалы, которые я называю макулатурой», — прокомментировала ситуацию Поклонская.

    Депутат отметила, что власти Украины ждут ее в Киеве для ознакомления с материалами дела. В то же время ее внесли в списки лиц, которым запрещен въезд на территорию страны.

    Автор: Виталий Малясев
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