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Экономика
Бензин в России за неделю подорожал на 0,4%
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    Бензин в России за неделю подорожал на 0,4%

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    Бензин в России за неделю подорожал на 0,4%

    Москва, 20 апреля. В течение минувшей недели – с 9 по 15 апреля бензин в России подорожал на 0,4%.

    Об этом сообщает Deita.ru, ссылаясь на открытые данные федерального статистического ведомства. При этом отмечается, что неделей ранее рост цен на бензин был куда ниже – всего на одну десятую процента.

    Так в среднем по стране стоимость одного литра бензина на той неделе выросла на 14 копеек и достигла показателей 40,09 рублей. При этом самый дешевый бензин в Грозном – в среднем 37,55 руб., самый дорогой – в Анадыре (53,48 руб.).

    Автор: Константин Терехов
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