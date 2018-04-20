Бензин в России за неделю подорожал на 0,4%

Москва, 20 апреля. В течение минувшей недели – с 9 по 15 апреля бензин в России подорожал на 0,4%.

Об этом сообщает Deita.ru, ссылаясь на открытые данные федерального статистического ведомства. При этом отмечается, что неделей ранее рост цен на бензин был куда ниже – всего на одну десятую процента.

Так в среднем по стране стоимость одного литра бензина на той неделе выросла на 14 копеек и достигла показателей 40,09 рублей. При этом самый дешевый бензин в Грозном – в среднем 37,55 руб., самый дорогой – в Анадыре (53,48 руб.).