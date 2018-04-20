Москва, 20 апреля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что Соединенный Штаты усиливают санкционное давление на РФ от безысходности. Об этом сообщило РИА Новости.

«Такие санкции, такие меры приняты от безысходности. Россия сильное государство и великая страна, которую всегда будут уважать и с которой всегда будут считаться», — заявила Поклонская.

Депутат подчеркнула, что США не нужно бояться России, а лучше «сотрудничать и дружить». По словам Поклонской, российский МИД готовит разумные ответные меры на санкционное давление Запада.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что к США намерены обратиться власти Германии по поводу санкционного давления на Россию. Берлин собирается попросить Вашингтон освободить немецких бизнесменов от участия в новых санкциях в отношении РФ.