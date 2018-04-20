США усиливает санкционное давление на Россию от безысходности — Поклонская
Москва, 20 апреля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что Соединенный Штаты усиливают санкционное давление на РФ от безысходности. Об этом сообщило РИА Новости.
«Такие санкции, такие меры приняты от безысходности. Россия сильное государство и великая страна, которую всегда будут уважать и с которой всегда будут считаться», — заявила Поклонская.
Депутат подчеркнула, что США не нужно бояться России, а лучше «сотрудничать и дружить». По словам Поклонской, российский МИД готовит разумные ответные меры на санкционное давление Запада.
Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что к США намерены обратиться власти Германии по поводу санкционного давления на Россию. Берлин собирается попросить Вашингтон освободить немецких бизнесменов от участия в новых санкциях в отношении РФ.