Посол РФ в США Антонов проведет встречу с замглавы Госдепа Шенноном

Вашингтон, 20 апреля. На пятницу запланирована встреча посла России в США Анатолия Антонова и заместителя руководителя Государственного департамента Томаса Шеннона.

Как сообщают «Известия», такую информацию можно почерпнуть, если взглянуть на расписание работы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки на последний рабочий день недели.

Впрочем, это все подробности: о чем точно будет вестись разговор – не сообщается, переговоры российского посла и заместителя руководителя Государственного департамент будут вестись за закрытыми дверями.