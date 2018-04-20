Меню
Весь мир
Земан назвал отношения между Россией и США «возмущенным диалогом»
Весь мир
Неизвестный застрелил двух полицейских во Флориде
Следующая новость
Загрузка...

    Земан назвал отношения между Россией и США «возмущенным диалогом»

    42

    Земан назвал отношения между Россией и США «возмущенным диалогом»

    Прага, 20 апреля. Президент Чехии Милош Земан назвал отношения между Россией и США возмущенным и острым диалогом, но не холодной войной. Мнение политик высказал в интервью чешскому телеканалу Barrandov.

    Чешский лидер отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался вводить новые антироссийские санкции. По мнению Земана, между США и России ведется возмущенный диалог, но не холодная война.

    «Происходит диалог, иногда возмущенный, иногда острый. К слову сказать, президент Трамп заявил, что больше никаких антироссийских санкций не будет. Если люди между собой разговаривают, даже, пусть, ругаются, значит это не холодная война», — заявил президент Чехии.

    Земан не исключил, что попытаться содействовать нормализации отношений между США и Россией может канцлер Германии Ангела Меркель.

    Напомним, Милош Земан ранее также скептически отзывался о возможности военного конфликта между Россией и США из-за ситуации в Сирии. Чешский лидер заявлял, что развязать третью мировую войну из-за ближневосточной республики мог бы только «полный сумасшедший», сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    21:46   19 Апреля 2018
    2336
    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    21:18   19 Апреля 2018
    7506
    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    20:15   19 Апреля 2018
    833
    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    17:46   19 Апреля 2018
    957