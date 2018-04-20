Земан назвал отношения между Россией и США «возмущенным диалогом»

Прага, 20 апреля. Президент Чехии Милош Земан назвал отношения между Россией и США возмущенным и острым диалогом, но не холодной войной. Мнение политик высказал в интервью чешскому телеканалу Barrandov.

Чешский лидер отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался вводить новые антироссийские санкции. По мнению Земана, между США и России ведется возмущенный диалог, но не холодная война.

«Происходит диалог, иногда возмущенный, иногда острый. К слову сказать, президент Трамп заявил, что больше никаких антироссийских санкций не будет. Если люди между собой разговаривают, даже, пусть, ругаются, значит это не холодная война», — заявил президент Чехии.

Земан не исключил, что попытаться содействовать нормализации отношений между США и Россией может канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, Милош Земан ранее также скептически отзывался о возможности военного конфликта между Россией и США из-за ситуации в Сирии. Чешский лидер заявлял, что развязать третью мировую войну из-за ближневосточной республики мог бы только «полный сумасшедший», сообщает Газета.ru.