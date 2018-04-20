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Вашингтон назвал условия для улучшения отношений с Россией
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    Вашингтон назвал условия для улучшения отношений с Россией

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    Вашингтон назвал условия для улучшения отношений с Россией

    Вашингтон, 20 апреля. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с послом РФ в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым. Об этом сообщает сайт Белого дома.

    На встрече обсуждалось состояние отношений России и США. Болтон отметил, что более хорошие отношения отвечают интересам обеих стран.

    В то же время советник американского президента по нацбезопасности подчеркнул, что для улучшения отношений между Россией и США необходимо обсудить вызывающие обеспокоенность темы. К ним Болтон отнес «вмешательство» Москвы в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, якобы имевшее место применение химического оружия в Великобритании, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

    Ранее Газета.ru сообщила, что президент США Дональд Трамп сделал очередное высказывание об отношении к России. По словам американского лидера, он относится к РФ «жестко как никто».

    Автор: Виталий Малясев
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