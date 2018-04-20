Путин может присоединиться к шествию «Бессмертного полка» в День Победы

Москва, 20 апреля. Президент России Владимир Путин в текущем году может вновь принять участие в акции «Бессмертный полк». Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова сообщают «Известия».

«Этого нельзя исключать», — заявил Песков в ответ на вопрос издания.

Ранее Владимир Путин уже трижды принимал участие во всероссийской акции. В День Победы в 2015 году президент России лично возглавил шествие «Бессмертного полка», в котором участвовали более 500 тысяч человек. Российский лидер нес портрет участвовавшего в Великой Отечественной войне отца Владимира Спиридоновича Путина.