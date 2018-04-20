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Пушков ответил Порошенко на слова об основании Москвы
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    Пушков ответил Порошенко на слова об основании Москвы

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    Пушков ответил Порошенко на слова об основании Москвы

    Москва, 20 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков уличил президента Украины Петра Порошенко в создании «комической истории». Соответствующее сообщение политик разместил в сервисе микроблогов Twitter.

    Украинский президент во время выступления в Раде назвал основание российской столицы «опрометчивым решением киевских князей». Также Порошенко заявил, что создание независимой православной церкви на Украине «восстановит историческую справедливость».

    «Порошенко создает комическую историю Украины — и чем дальше, тем комичнее. Киевские князья не имели отношения к основанию Москвы. Более того: они не имели отношения и к Украине, поскольку ни страны такой не было тогда, ни самого понятия. И уж Порошенко точно не их наследник», — написал Пушков.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание независимой православной церкви на Украине связано с расколом церквей. По словам Пескова такое решение не поддержат в Москве, сообщила Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
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