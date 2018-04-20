Российский посол встретился с советником президента США по нацбезопасности

Вашингтон, 20 апреля. Посол России в США Анатолий Антонов встретился с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

«На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России», — цитирует заявление Белого дома издание.

Советник президента США по нацбезопасности отметил, что для улучшения отношений между странами необходимо обсудить некоторые вызывающие беспокойство темы. К ним Болтон отнес якобы имевшее место в 2016 году вмешательство Москвы в выборы президента США, ситуацию в Сирии и на Украине, а также «применение химоружия» в Великобритании.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Антонов предупредил США, Францию и Великобританию о последствиях нанесенных ими ракетных ударов по Сирии.