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«Яндекс» нанес Крымский мост на свои карты
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    «Яндекс» нанес Крымский мост на свои карты

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    «Яндекс» нанес Крымский мост на свои карты

    Москва, 20 апреля. Компания «Яндекс» обновила свой сервис «Яндекс.Карты», добавив в него Крымский мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем. Однако данный объект пока еще не доступен в режиме панорамы.

    Сообщается, что настоящий момент строители наносят разметку на дорожное полотно Крымского моста. По данным «Яндекс.Карт», Крымский мост является часть дороги федерального значения России А-290 «Новороссийск — Керчь».

    Отметим, что после сдачи в эксплуатацию, Крымский мост станет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров.

    Ранее, 5 апреля, Крымский мост похвастался футуристичными аэродинамическими обтекателями. На своей странице в Twitter он рассказал том, что на переправе появился новый «аксессуар».

    Напомним, движение автомобилей по самому длинному мосту в России откроют уже в мае — на полгода раньше запланированного срока. Полноценный запуск движения по мосту запланирован на осень 2018 года.

     

    Автор: Антон Зарубин
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