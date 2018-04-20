«Яндекс» нанес Крымский мост на свои карты

Москва, 20 апреля. Компания «Яндекс» обновила свой сервис «Яндекс.Карты», добавив в него Крымский мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем. Однако данный объект пока еще не доступен в режиме панорамы.

Сообщается, что настоящий момент строители наносят разметку на дорожное полотно Крымского моста. По данным «Яндекс.Карт», Крымский мост является часть дороги федерального значения России А-290 «Новороссийск — Керчь».

Отметим, что после сдачи в эксплуатацию, Крымский мост станет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров.

Ранее, 5 апреля, Крымский мост похвастался футуристичными аэродинамическими обтекателями. На своей странице в Twitter он рассказал том, что на переправе появился новый «аксессуар».

Напомним, движение автомобилей по самому длинному мосту в России откроют уже в мае — на полгода раньше запланированного срока. Полноценный запуск движения по мосту запланирован на осень 2018 года.