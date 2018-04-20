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ВВС США выделят почти $1 млрд на создание гиперзвуковой крылатой ракеты
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    ВВС США выделят почти $1 млрд на создание гиперзвуковой крылатой ракеты

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    ВВС США выделят почти $1 млрд на создание гиперзвуковой крылатой ракеты

    Вашингтон, 20 апреля. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов предложили контракт на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты американской компании Lockheed Martin. Об этом сообщает Defense News.

    По данным издания, сумма контракта составляет 928 млн долларов. По соглашению, компания должна выполнить проектно-конструкторские изыскания, спланировать материально-техническое обеспечение и провести испытание гиперзвуковой крылатой ракеты. Сроки поставки вооружения в контракте не оговариваются.

    Издание отмечает, что заключение соглашения станет частью более масштабных мер Минобороны США по активизации усилий по созданию арсенала гипероружия.

    «Эти работы являются частью усилий по разработке гиперзвукового оружия, предпринимаемых ВВС для форсирования гиперзвуковых исследований и разработок», — заявила представитель ВВС США Энн Стефанек.

    Стефанек отметила, что американские ВВС создают опытный образец, чтобы скорее продвинуть технологии на стадию практического использования.

    Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что армия США наблюдала за проведением испытаний гиперзвукового оружия в Китае и России. Верить сообщению президента РФ Владимира Путина о разработке российского гиперзвукового оружия призвал на Космическом симпозиуме в США глава американского Стратегического командования генерал Джон Хайтен.

    Автор: Виталий Малясев
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