Разведку вдоль границ РФ за неделю вели 18 иностранных самолетов – Минобороны

Москва, 20 апреля. 18 летательных аппаратов иностранных держав вели разведывательную деятельность у российских границ. Об этом сообщает Минобороны России.

«18 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации», — цитирует заявление министерства обороны России RT..

Также сообщается, что силам ПВО РФ пришлось пять раз подниматься в воздух для проведения перехвата и сопровождения иностранных летательных аппаратов. Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Напомним, что в начале этого месяца президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности России заявил, что граница страны должна быть надежно защищена, но открыта для тех, кто не нарушает закон и идет с добром.