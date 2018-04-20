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Разведку вдоль границ РФ за неделю вели 18 иностранных самолетов – Минобороны
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    Разведку вдоль границ РФ за неделю вели 18 иностранных самолетов – Минобороны

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    Разведку вдоль границ РФ за неделю вели 18 иностранных самолетов – Минобороны

    Москва, 20 апреля. 18 летательных аппаратов иностранных держав вели разведывательную деятельность у российских границ. Об этом сообщает Минобороны России.

    «18 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации», — цитирует заявление министерства обороны России RT..

    Также сообщается, что силам ПВО РФ пришлось пять раз подниматься в воздух для проведения перехвата и сопровождения иностранных летательных аппаратов. Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

    Напомним, что в начале этого месяца президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности России заявил, что граница страны должна быть надежно защищена, но открыта для тех, кто не нарушает закон и идет с добром.

     

    Автор: Антон Зарубин
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