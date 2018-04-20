Киев, 20 апреля. Руководство консульства России в Харькове попало в базу сайта «Миротворец» за помощь экипажу российского рыболовецкого судна «Норд». Об этом администрация портала сообщает в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, руководство консульства «страны-агрессора» в Харькове «направляется в чистилище» в полном составе. В список сайта дипломаты попали «за организацию незаконного пересечения госграницы гражданами Украины», к последним администраторы «Миротворца» отнесли моряков рыболовецкого судна «Норд».

Напомним, украинские пограничники задержали, а после арестовали российский рыболовецкий корабль «Норд» в Азовском море в конце марта. Экипаж судна обвинили в нарушении государственной границы Украины и продержали на борту собственного корабля в течение десяти дней. В итоге морякам позволили покинуть судно.

Позже портал URA.ru сообщил, что под арест на Украине также попало судно российской компании Trans Services Maritime. Судно с портом прописки в Туапсе добывало песок со дна Каркинитского залива Черного моря.