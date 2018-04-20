Роскачество составило рейтинг антивирусов и назвало лучший

Москва, 20 апреля. Рейтинг самых надежных антивирусов для операционной системы Windows был составлен специалистам Роскачества. Пресс-служба ведомства сообщила, что провела анализ 23 наиболее известных защитных программ.

Согласно результатам исследования, почти все антивирусы показали хороший результат в борьбе со шпионскими программами, а также в защите от фишинга. Большая часть испытанных антивирусов продемонстрировала эффективность в 95%.

Лучшим антивирусом Роскачество признало Internet Security. Второе и третье место заняли Kaspersky Internet Security и бесплатный аналог Bitdefender Antivirus Free Edition. Пятерку лидеров замкнули BullGuard Internet Security и Norton Security Deluxe соответственно, пишет газета «Известия».

Стоит отметить, что среди десяти лучших антивирусов оказались две бесплатные программы, разработанные создателями BitDefender и Avast. Встроенная в операционную систему Windows 10 программа Windows Defender заняла лишь 17 место рейтинга.