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Роскачество составило рейтинг антивирусов и назвало лучший
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    Роскачество составило рейтинг антивирусов и назвало лучший

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    Роскачество составило рейтинг антивирусов и назвало лучший

    Москва, 20 апреля. Рейтинг самых надежных антивирусов для операционной системы Windows был составлен специалистам Роскачества. Пресс-служба ведомства сообщила, что провела анализ 23 наиболее известных защитных программ.

    Согласно результатам исследования, почти все антивирусы показали хороший результат в борьбе со шпионскими программами, а также в защите от фишинга. Большая часть испытанных антивирусов продемонстрировала эффективность в 95%.

    Лучшим антивирусом Роскачество признало Internet Security.  Второе и третье место заняли Kaspersky Internet Security и бесплатный аналог Bitdefender Antivirus Free Edition. Пятерку лидеров замкнули BullGuard Internet Security и Norton Security Deluxe соответственно, пишет газета «Известия».

    Стоит отметить, что среди десяти лучших антивирусов оказались две бесплатные программы, разработанные создателями BitDefender и Avast. Встроенная в операционную систему Windows 10 программа Windows Defender заняла лишь 17 место рейтинга.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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