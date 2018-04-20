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«Самый радостный день»: Члены экипажа «Норд» рассказали о своем возвращении в Крым
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    «Самый радостный день»: Члены экипажа «Норд» рассказали о своем возвращении в Крым

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    «Самый радостный день»: Члены экипажа «Норд» рассказали о своем возвращении в Крым

    Севастополь, 20 апреля.  Два члена экипажа судна крымского рыболовецкого судна «Норд» – Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов – поделились своими эмоциями от освобождения из-под украинского ареста.

    «Это, наверное, самый радостный день в моей жизни, я его запомню на всю свою жизнь и буду передавать своим детям и внукам, что наконец-таки свершилось. Нас наконец-таки наши адвокаты и все люди, которые прилагали к этому усилия, вытащили из этого плена», – заявила Оборина в видеобрашении, опубликованном  телеграм-каналом Life Shot.

    Таразанов и Оборина в настоящий момент находятся в Крыму. Они являются единственными членами экипажа задержанного Украиной судна, которым удалось покинуть Украину. Остальных членов экипажа украинские пограничники отказались выпускать из страны.

    Напомним, в конце марта украинские пограничники задержали российский сейнер «Норд», на борту которого находились десять членов экипажа. Все члены экипажа являются гражданами России. 

    Автор: Антон Зарубин
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