«Самый радостный день»: Члены экипажа «Норд» рассказали о своем возвращении в Крым

Севастополь, 20 апреля. Два члена экипажа судна крымского рыболовецкого судна «Норд» – Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов – поделились своими эмоциями от освобождения из-под украинского ареста.

«Это, наверное, самый радостный день в моей жизни, я его запомню на всю свою жизнь и буду передавать своим детям и внукам, что наконец-таки свершилось. Нас наконец-таки наши адвокаты и все люди, которые прилагали к этому усилия, вытащили из этого плена», – заявила Оборина в видеобрашении, опубликованном телеграм-каналом Life Shot.

Таразанов и Оборина в настоящий момент находятся в Крыму. Они являются единственными членами экипажа задержанного Украиной судна, которым удалось покинуть Украину. Остальных членов экипажа украинские пограничники отказались выпускать из страны.

Напомним, в конце марта украинские пограничники задержали российский сейнер «Норд», на борту которого находились десять членов экипажа. Все члены экипажа являются гражданами России.