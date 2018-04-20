Король Свазиленда объявил о переименовании страны в королевство Эсватини

Москва, 20 апреля. Король африканского Свазиленд Мсвати III объявил о переименовании своей страны в Королевство Эсватини (Kingdom of eSwatini), сообщает Reuters.

По данным агентства, Мсвати III объявил о переименовании Свазиленда во время празднования 50-летия независимости королевства. Король отметил, что он возвращает стране название, которое у нее было до колониального периода.

«Я хотел бы объявить, что с сегодняшнего дня наша страна будет известна как Королевство Эсватини», — объявил Мсвати III.

Монарх подчеркнул, что из-за прежнего названия его королевство часто путали со Швейцарией, так как в английском языке названия двух стран звучат похоже.