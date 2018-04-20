Депутат Рады сравнил власть Порошенко с деятельностью фашистов 

Киев, 20 апреля. Депутат Верховной Рады Евгений Балицкий сравнил нынешнюю украинскую власть с фашистской оккупацией.

Балицкий в эфире телеканала NewsOne обратил внимание на то, что население Украины массово покидает страну. По его словам, украинцы теряют «не только независимость, в принципе, страну».

При этом действия украинских властей во главе с президентом Петром Порошенко он сравнил с деятельностью фашистов.

«Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы — что делают эти. Ломали памятники — что делают эти. Стирали нашу память — что делают эти. Они запрещали наш язык — что делают эти», — заявил Балицкий.

В минувший вторник портал URA.RU сообщал, что на Украине предложили вернуть Крыму и расположенным там населенным пунктам «исконные арийские названия». Автором идеи выступил политолог и экс-советник президента страны Олег Соскин.