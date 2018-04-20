Асад отказался от французского ордена, которым он был награжден в 2001 году

Дамаск, 20 апреля. Президент Сирии Башар Асад отказался от врученного ему французским президентом Жаком Шираком в 2001 году Большого креста ордена Почетного легиона. Об этом сообщает канцелярия главы государства.

Большой крест, являющийся высшей наградой Франции со времен Наполеона, был возвращен Асадом посольству Румынии в Дамаске, которое в настоящий момент временно представляет интересы Парижа.

«Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании», – говорится в заявлении канцелярии.

Официальный Дамаск заявил, что президент Башар Асад не намерен носить орден «режима, являющегося рабом США» и поддерживающего террористические формирования, а также проявляющего агрессию в отношении государства-члена ООН, пишет RT.

Напомним, что 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли несанкционированный ООН ракетный удар по объектам правительственных сил Сирии. Западная «тройка» выпустила более 100 ракет, 71 из которых была перехвачена