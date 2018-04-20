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Асад отказался от французского ордена, которым он был награжден в 2001 году
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    Асад отказался от французского ордена, которым он был награжден в 2001 году

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    Асад отказался от французского ордена, которым он был награжден в 2001 году

    Дамаск, 20 апреля. Президент Сирии Башар Асад отказался от врученного ему французским президентом Жаком Шираком в 2001 году Большого креста ордена Почетного легиона. Об этом сообщает канцелярия главы государства.

    Большой крест, являющийся высшей наградой Франции со времен Наполеона, был возвращен Асадом посольству Румынии в Дамаске, которое в настоящий момент временно представляет интересы Парижа.

    «Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании», – говорится в заявлении канцелярии.

    Официальный Дамаск заявил, что президент Башар Асад не намерен носить орден «режима, являющегося рабом США» и поддерживающего террористические формирования, а также проявляющего агрессию в отношении государства-члена ООН, пишет RT.

    Напомним, что 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли несанкционированный ООН ракетный удар по объектам правительственных сил Сирии. Западная «тройка» выпустила более 100 ракет, 71 из которых была перехвачена

    Автор: Антон Зарубин
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