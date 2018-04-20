Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ обсудит подготовку к Параду Победы

Москва, 20 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проведет в пятницу заседание коллегии министерства, в ходе которого будет обсуждаться подготовка к военному параду на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, 21 апреля под руководством Шойгу состоится выездное заседание коллегии Минобороны России.

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы подготовки к международному военно-техническому форуму «Армия-2018» и международному форуму «Неделя национальной безопасности», а также создание военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в ЗВО.

Помимо этого стороны обсудят подготовку Парада Победы на Красной площади.