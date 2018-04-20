В Совфеде объяснили, зачем США пытаются выдавить «Аэрофлот» с рынка авиаперевозок



Москва, 20 апреля. США, ограничивая выдачу виз сотрудникам «Аэрофлота», пытаются выдавить крупнейшую российскую авиакомпанию с рынка двусторонних перевозок, чтобы заполнить маршруты рейсами своих перевозчиков, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Судя по всему, американцы пытаются выдавить «Аэрофлот» с рынка двусторонних авиаперевозок и в конечном счете поставить на эти маршруты свои авиакомпании. Уверен, такой вариант не должен быть согласован российскими властями», — цитирует ТАСС слова Косачева.

В четверг в МИД РФ заявили, что политика визовой блокады, которую начал проводить Вашингтон в отношении российских граждан, может привести к тому, что между странами может быть прервано авиационное сообщение, сообщал RT.

Представитель авиакомпании «Аэрофлот» ранее подтвердил, что экипажи компании испытывают проблемы с получением виз США.

Портал Ридус сообщал ранее, что приму-балерину Большого театра Ольгу Смирнову, а также первого солиста Якопо Тисси не пустили на выступление в США, отказав им в выдачи виз.