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Россия и США проводят консультации в Женеве о выполнении договора СНВ – Госдеп
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    Россия и США проводят консультации в Женеве о выполнении договора СНВ – Госдеп

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    Россия и США проводят консультации в Женеве о выполнении договора СНВ – Госдеп

    Женева, 20 апреля. В Женеве проходит пятнадцатая встреча консультативной комиссии России и США для обсуждения договора о сокращении наступательных вооружений (договор СНВ). Об этом сообщает госдепартамент США.

    «Делегации США и России продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением договора», – говорится в сообщении ведомства.

    Комиссия начала свою работу 10 апреля. Ожидается, что работа завершится 20 апреля, пишет RT.

    Напомним, что ранее пресс-секретарь госдепартамента США Хезер Науэрт заявила о том, что Соединенные Штаты рассчитывают, что Россия, как и США, продолжат выполнять положения Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружения (СНВ-3).

    Договор СНВ был подписан Россией и США в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение ядерных арсеналов обеих стран в течении семи лет.

    Автор: Антон Зарубин
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