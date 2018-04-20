Меню
Украина
Поклонская возмутилась решением Интерпола убрать из базы преступников по просьбе Украины
Украина
Руководство консульства России в Харькове попало в базу сайта «Миротворец»
Следующая новость
Загрузка...

    Поклонская возмутилась решением Интерпола убрать из базы преступников по просьбе Украины

    44

    Поклонская возмутилась решением Интерпола убрать из базы преступников по просьбе Украины

    Ялта, 20 апреля. Интерпол по обращению Киева убрал из базы розыска несколько десятков обвиняемых в совершении преступлений на территории Крыма, чем нарушил требование устава организации, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

    В рамках IV Ялтинского международного экономического форума Поклонская сообщила, что «по написанной на коленке жалобе украинского бюро Интерпола» международная организация сняла с розыска несколько десятков лиц, совершивших тяжкие насильственные преступления на территории Крыма. 

    «И это только потому, что кому-то не нравится статус Крыма, итоги волеизъявления его жителей. Не это ли вопиющее нарушение прав человека?» — возмутилась Поклонская.

    При этом Поклонская добавила, что этими действиями Интерпол нарушил требование устава организации, запрещающего любое вмешательство в дела политического характера.

    По данным депутата, сообщает ТАСС, из базы Интерпола «пропали» около 70 лиц, подавляющее большинство которых обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

    Поклонская возмутилась решением Интерпола убрать из базы преступников по просьбе Украины

    Как сообщал «Телеканал 360», четвертый по счету ЯМЭФ проходит в Ялте с 19 по 21 апреля. В этот раз в нем участвуют около трех тысяч участников из России, СНГ, Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Это не только представители бизнеса, политики и чиновники, но и парламентарии разного уровня, правозащитники и представители различных общественных организаций.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    21:46   19 Апреля 2018
    1948
    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    21:18   19 Апреля 2018
    6351
    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    20:15   19 Апреля 2018
    750
    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    17:46   19 Апреля 2018
    893