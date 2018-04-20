Поклонская возмутилась решением Интерпола убрать из базы преступников по просьбе Украины

Ялта, 20 апреля. Интерпол по обращению Киева убрал из базы розыска несколько десятков обвиняемых в совершении преступлений на территории Крыма, чем нарушил требование устава организации, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В рамках IV Ялтинского международного экономического форума Поклонская сообщила, что «по написанной на коленке жалобе украинского бюро Интерпола» международная организация сняла с розыска несколько десятков лиц, совершивших тяжкие насильственные преступления на территории Крыма.

«И это только потому, что кому-то не нравится статус Крыма, итоги волеизъявления его жителей. Не это ли вопиющее нарушение прав человека?» — возмутилась Поклонская.

При этом Поклонская добавила, что этими действиями Интерпол нарушил требование устава организации, запрещающего любое вмешательство в дела политического характера.

По данным депутата, сообщает ТАСС, из базы Интерпола «пропали» около 70 лиц, подавляющее большинство которых обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщал «Телеканал 360», четвертый по счету ЯМЭФ проходит в Ялте с 19 по 21 апреля. В этот раз в нем участвуют около трех тысяч участников из России, СНГ, Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Это не только представители бизнеса, политики и чиновники, но и парламентарии разного уровня, правозащитники и представители различных общественных организаций.