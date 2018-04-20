Сирия: в Думе нашли лабораторию, где боевики производили иприт

Дума, 20 апреля. В сирийском городе Дума была обнаружена лаборатория боевиков, в которой производились боевые отравляющие вещества, включая иприт. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Лаборатория террористов размещалась в подвале напротив центральной мечети города. По данным российских экспертов и представителей сирийских ВС, боевики производили в ней самые разные отравляющие вещества, в том числе и иприт.

Корреспондент «Комсомольской правды» сообщил, что увидел в лаборатории емкости с ацетоном английского происхождения, а также баллон с хлором, очень похожий на тот, что использовался в пропагандистском ролике «Белых касок» о якобы имевшей место в Думе химической атаке. Кроме того, в лаборатории были найдены ингредиенты, применяемые для производства взрывчатки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что после освобождения Думы в городе были найдены контейнеры с хлором из Германии, а также дымовые шашки, произведенные в британском Солсбери, пишет Ura.ru.