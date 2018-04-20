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Аксенов подтвердил прибытие двух матросов судна «Норд» в Крым
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    Аксенов подтвердил прибытие двух матросов судна «Норд» в Крым

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    Аксенов подтвердил прибытие двух матросов судна «Норд» в Крым

    Севастополь, 20 апреля. Два члена экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», которое было захвачено украинскими пограничниками, уже находятся в Крыму. Их прибытие на полуостров подтвердил глава республики Сергей Аксенов.

    Аксенов написал в своем Facebook, что два члена экипажа рыболовецкого судна уже прибыли в Крым. Остальная команда судна по-прежнему удерживается украинскими властями под надуманными предлогами, пишет RT.   

    «Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм. Фактически это похищение и насильственное удержание наших граждан. Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями», – написал он.

    Напомним, украинские пограничники задержали российское судно «Норд» с моряками 26 марта. Аксенов ранее выступил с заявлением, в котором заверил, что не оставит без поддержки экипаж арестованного судна и членов их семей

    Автор: Антон Зарубин
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