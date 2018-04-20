Лукашевич обвинил Запад в лицемерии из-за отношения Украины к голодающей Савченко

Вена, 20 апреля. Комментируя сообщения о голодовке Надежды Савченко, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о двойных стандартах и лицемерии западных стран к кризису на Украине.

На заседании постсовета ОБСЕ Лукашевич обратил внимание на то, что герой Украины Надежда Савченко перешла к жесткой форме голодовки во время заключения.

«Удивляет лицемерие и двойные стандарты западных стран применительно к украинскому кризису… Это, конечно, внутреннее дело Украины, но нам интересно продолжать следить за судьбой человека, в отношении которого в этом зале столько раз заявлялся специальный пункт в разделе «текущие вопросы». Сейчас — молчание», — заявил политик.

Генпрокуратура обвиняет депутата Верховной рады Надежду Савченко в том, что она планировала взорвать здание Рады и устроить теракт в правительственном квартале. Если вина парламентария будет доказана, ей грозит от пяти лет до пожизненного срока лишения свободы. В конце марта киевский суд арестовал ее на два месяца. Савченко обжаловала это решение, однако ее апелляция была отклонена. Тогда народная избранница в знак протеста объявила голодовку.

В понедельник портал URA.RU сообщал, что Савченко вновь отказывается от приемов пищи и принимает специальные препараты для поддержания здоровья.