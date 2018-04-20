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Лукашевич обвинил Запад в лицемерии из-за отношения Украины к голодающей Савченко
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    Лукашевич обвинил Запад в лицемерии из-за отношения Украины к голодающей Савченко

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    Лукашевич обвинил Запад в лицемерии из-за отношения Украины к голодающей Савченко

    Вена, 20 апреля. Комментируя сообщения о голодовке Надежды Савченко, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о двойных стандартах и лицемерии западных стран к кризису на Украине.

    На заседании постсовета ОБСЕ Лукашевич обратил внимание на то, что герой Украины Надежда Савченко перешла к жесткой форме голодовки во время заключения. 

    «Удивляет лицемерие и двойные стандарты западных стран применительно к украинскому кризису… Это, конечно, внутреннее дело Украины, но нам интересно продолжать следить за судьбой человека, в отношении которого в этом зале столько раз заявлялся специальный пункт в разделе «текущие вопросы». Сейчас — молчание», — заявил политик.

    Генпрокуратура обвиняет депутата Верховной рады Надежду Савченко в том, что она планировала взорвать здание Рады и устроить теракт в правительственном квартале. Если вина парламентария будет доказана, ей грозит от пяти лет до пожизненного срока лишения свободы. В конце марта киевский суд арестовал ее на два месяца. Савченко обжаловала это решение, однако ее апелляция была отклонена. Тогда народная избранница в знак протеста объявила голодовку.

    В понедельник портал URA.RU сообщал, что Савченко вновь отказывается от приемов пищи и принимает специальные препараты для поддержания здоровья. 

    Автор: Олеся Волкова
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