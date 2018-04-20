Сирия: артиллерия САА наносит удары по позициям боевиков на юге провинции Дамаск

Дамаск, 20 апреля. Артиллерия и системы залпового огня частей САА нанесли серию ударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в районе населенных пунктов Хаджар аль-Асвад и лагеря «Ярмук». Артподготовка положила начало масштабному наступлению, целью которого является ликвидация сил ИГ1 на юге провинции Дамаск.

Как сообщает агентство Muraselon, в операции также приняли участие ВКС РФ, которые нанесли серию высокоточных ударов по позициям боевиков. Артиллерийские части САА наносили удар по штабу боевиков в глубине лагеря «Ярмук».

Кроме того, удары были нанесены и по укреплениям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), чьи силы также действуют на югу провинции Дамаск.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что командование Вооруженных сил Сирии выдвинуло ультиматум боевикам ИГ с требованием покинуть южные районы провинции Дамаск, однако террористы отказались капитулировать.

1 Организация запрещена на территории РФ.