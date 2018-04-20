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Пентагон признал, что удар США по Сирии не изменил стратегического баланса сил 
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    Пентагон признал, что удар США по Сирии не изменил стратегического баланса сил 

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    Пентагон признал, что удар США по Сирии не изменил стратегического баланса сил 

    Вашингтон, 20 апреля. Ракетный удар США и союзников по территории Сирии не изменил стратегического баланса сил в регионе, заявил журналистам представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

    «Не думаю, что мы видим изменение стратегического баланса в этом конфликте из-за этих ударов», — заявил на брифинге в Пентагоне Маккензи, добавив при этом, что Штаты «преподали урок» сирийским властям за якобы использования химоружия.

    Напомним, 14 апреля США, Франция и Британия под предлогом якобы имеющей место химатаки в сирийском городе Дума нанесли удар по территории САР. В российском МИД отметили, что целью вбросов о химатаках является оправдание ударов по правительственным силам извне. Президент России Владимир Путин, сообщала «Газета.ру», заявил, что удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров, как сообщал RT, выразил мнение, что ракетные удары и риторика США, Великобритании и Франции стали «сигналом» боевикам для проведения провокаций и активизации военных действий. 

    Автор: Олеся Волкова
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