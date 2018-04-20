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Сирия: более 60 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома в Сирии
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    Сирия: более 60 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома в Сирии

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    Сирия: более 60 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома в Сирии

    Дамаск (Сирия), 20 апреля. Более 60 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    «Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60 тыс. 724 жителя Восточной Гуты», — сообщили в ЦПВС.

    В городе Дума проводится работа по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры, вывоз боеприпасов и мин. Российские военные за минувшие сутки разминировали семь домов и придомовых территорий; обезвредили девять самодельных взрывных устройств. В городе налаживается торговля, продолжается расчистка дорог и восстановление объектов инфраструктуры.

    Сирия: более 60 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома в Сирии

    Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков и членов их семей из города Думейр. Благодаря ранее достигнутым договоренностям экстремисты из этого города передали вооруженным силам Сирии четыре пулемета, один противотанковый гранатомет, две снайперские винтовки. 

    Отмечается также, что российские офицеры Центра примирения контролируют переселение беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифаат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 408 человек с личным имуществом.

    Автор: Олеся Волкова
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