Члены экипажа судна «Норд», сумевшие покинуть Украину, вернулись в Крым

Севастополь, 19 апреля. Двое матросов из экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», которое было задержано украинскими пограничниками, вернулись в Крым. Об этом сообщает их адвокат Александр Руденко.

Ранее семеро членов экипажа судна были сняты с рейса в Минск украинскими пограничниками при попытке покинуть Украину. Однако два человека получили разрешение выехать из страны.

«Они уже находятся в Крыму», – приводит РИА Новости слова Руденко.

Напомним, что на Украине 30 марта арестовали судно «Норд», позднее было задержано еще одно судно — SeaBreeze. Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее призвал к тесной координации профильных ведомств и министерств, чтобы скорей вернуть российских моряков на родину. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что не оставит без поддержки экипаж «Норда» и членов их семей.