Меню
Украина
Члены экипажа судна «Норд», сумевшие покинуть Украину, вернулись в Крым
Россия
Аксенов подтвердил прибытие двух матросов судна «Норд» в Крым
Следующая новость
Загрузка...

    Члены экипажа судна «Норд», сумевшие покинуть Украину, вернулись в Крым

    49

    Члены экипажа судна «Норд», сумевшие покинуть Украину, вернулись в Крым

    Севастополь, 19 апреля. Двое матросов из экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд», которое было задержано украинскими пограничниками, вернулись в Крым. Об этом сообщает их адвокат Александр Руденко.

    Ранее семеро членов экипажа судна были сняты с рейса в Минск украинскими пограничниками при попытке покинуть Украину. Однако два человека получили разрешение выехать из страны.

    «Они уже находятся в Крыму», – приводит РИА Новости слова Руденко.

    Напомним, что на Украине 30 марта арестовали судно «Норд», позднее было задержано еще одно судно — SeaBreeze. Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее призвал к тесной координации профильных ведомств и министерств, чтобы скорей вернуть российских моряков на родину. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что не оставит без поддержки экипаж «Норда» и членов их семей.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    21:46   19 Апреля 2018
    1716
    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    21:18   19 Апреля 2018
    5871
    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    20:15   19 Апреля 2018
    705
    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    17:46   19 Апреля 2018
    861